Sie werden es wahrscheinlich nicht gemerkt haben, aber ich hatte zuletzt ein paar Tage frei. Genau gesagt fünf Schultage und ein Wochenende. Und ich habe erstaunliche Dinge gesehen in meinem Haus, das ich seit Jahren wie meine Hosentasche zu kennen geglaubt hatte: Mitten in der Woche saßen Kinder, die mir irgendwie bekannt vorkamen, vormittags trotz strahlenden Sonnenscheins in ihren Zimmern an ihren Schreibtischen und kritzelten – wenn auch nicht gerade begeistert – in Papieren, die wie Schulunterlagen aussahen. Von Jan Althoff