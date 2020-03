später lesen Angelsportverein lädt zum Stambacher Weiher ein Fischessen in der „Hubert-Köhler-Hütte“ Teilen

Twittern



(red) Am kommenden Sonntag, 8. März, lädt der Angelsportverein Zweibrücken zum Fischessen in die „Hubert-Köhler-Hütte“ am Stambacher Weiher ein. Beginn ist auch diesmal um 11 Uhr. Angeboten werden gebackene Forellen, Zanderfilet, Pangasiusfilet, Seehecht und Tintenfischringe mit Knoblauchsoße.