(red) Vor der Corona-Krise gab es in den westpfälzischen Unternehmen alle Hände voll zu tun und einen Höchststand in der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung – jetzt fehlen Aufträge, Lieferungen oder schlichtweg Kunden.

Die Folge: Den Unternehmen und damit den Beschäftigten mangelt es vorübergehend an Arbeit. Damit die Arbeitgeber ihre Angestellten nicht entlassen müssen und ihre Fachkräfte halten können, gibt es die Möglichkeit der Kurzarbeit. Im Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, der Westpfalz, wurden bislang rund 4500 Arbeitsausfälle in verschiedensten Fallgestaltungen von den Unternehmen angezeigt. Etwa ein Drittel davon hat bereits den konkreten Antrag auf Auszahlung von Kurzarbeitergeld für den Monat März 2020 gestellt. „Wir sind seit rund sechs Wochen intensiv mit der Bearbeitung von Arbeitsausfallanzeigen und Leistungsanträgen auf Kurzarbeitergeld beschäftigt“, informiert Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. Die Arbeitsmarktzahlen für den Monat April zeigen erwartungsgemäß die Auswirkungen von Corona in der tatsächlichen Arbeitslosigkeit. Diese ist von März auf April deutlich angestiegen. Üblicherweise ist in dieser Zeit ein Rückgang zu verzeichnen. Im Jahr 2020 ist hier jedoch alles anders: Die Zugänge aus der Erwerbstätigkeit in die Arbeitslosigkeit haben sich signifikant erhöht. Die Frühjahrsbelebung setzte sich aus den bekannten Gründen nicht fort und damit gab es weniger Abmeldungen in Arbeit als im April üblich. Dazu kommt, dass verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen nicht stattfinden oder fortgesetzt werden können und die Menschen wieder arbeitslos gemeldet sind. Im April wurden somit in der gesamten Westpfalz 18 509 arbeitslose Männer und Frauen gezählt. Das waren 1.993 beziehungsweise 12,1 Prozent mehr als im März und 2.488 beziehungsweise 15,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,5 Prozent und damit 0,7 Prozentpunkte über dem Wert des Vormonats und 0,8 Prozentpunkte über dem des April 2019. In Zweibrücken lag die Quote bei 6,7 Prozent, im Landkreis Südwestpfalz bei 4,2.