Opfer eines Trickdiebstahls ist am Mittwoch um die Mittagszeit eine über 80 Jahre alte Frau geworden, die im Stadtzentrum von Zweibrücken wohnt.

Nach Polizeiangaben hatte ein angeblicher Mitarbeiter einer Baufirma bei ihr geklingelt und behauptet, bei Arbeiten an einer Straßenbaustelle ein Wasserrohr beschädigt zu haben. Jetzt müsse er die Sauberkeit des Wassers an allen Entnahmestellen in der Wohnung prüfen. Unbemerkt ließ der Täter eine zweite Person in die Wohnung, die während der Überprüfung des Wasserhahns im Bad aus anderen Zimmern Bargeld und Schmuck stahl. Die Geschädigte glaubte, durch das Strukturglas in der Badezimmertür eine zweite fremde Person im Flur erkannt zu haben, was vom Täter vehement bestritten wurde. Kurze Zeit später verließ er die Wohnung. Die verunsicherte Geschädigte schaute ihm nach und erkannte eine zweite Person, die sich mit ihm zu Fuß entfernte. Beide stiegen in einen roten Lieferwagen ein und fuhren davon. Die Geschädigte bemerkte kurz darauf, dass aus ihrem Geldbeutel ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag und aus ihrer Schmuckschatulle mehrere Schmuckstücke fehlten.

Die Täter beschreibt sie wie folgt:

Täter 1: 25 - 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, ovales Gesicht, blonde Haare, dünne Gestalt, trug grüne Arbeitskleidung, Basecap und Mundschutz.

Infos an die Polizei, Tel. (0 63 32) 97 60.