Die Schlange an der neuen Corona-Test-Station am Nardini-Klinikum in Zweibrücken ist zuletzt etwas kürzer geworden. Das sagte Dr. Christoph Gensch vom Ärztenetz Zweibrücken auf Anfrage. Von Mathias Schneck