Zunächst zwölf niedergelassene Ärzte nutzen das gemeinsam mit Stadt und DRK organisierte Angebot, mit dem Coronavirus infizierte Personen außerhalb der normalen Arztpraxis zu behandeln. Das soll anderen Patienten die deutlich gewachsene Scheu vor einem Arztbesuch nehmen. Von Fritz Schäfer

In Arztpraxen besteht die Gefahr, dass mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen mit andere Patienten zusammenkommen. Mit der „Corona-Ambulanz“ im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus Zweibrücken (EvK) auf dem Himmelsberg werde das Problem gelöst, begründete Dr. Christoph Gensch die Einrichtung. Ziel sei es, wie Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) sagte, dass nicht infizierte mit infizierten Menschen zusammenkommen.

Gensch, als Vertreter der niedergelassenen Ärzte, berichtet am Dienstag bei der Vorstellung der Zweibrücker Corona-Ambulanz in den Räumen der früheren EvK-Ambulanz, dass viele Menschen Angst hätten, sich in einer Arztpraxis anzustecken. „Die Leute kommen dann nicht mehr. Selbst wenn sie wegen einer chronischen Erkrankung zum Arzt kommen müssten.“ In Gesprächen würden Kollegen berichten, dass viel weniger Patienten in die Praxis kämen. Gensch ist überzeugt, dass die Menschen wieder Vertrauen gewinnen, wenn „klar ist, dass sie von Infizierten getrennt sind“.

Und auch für die Ärzte sei die Trennung von am Coronavirus infizierten und nicht infizierten Personen aus Eigenschutz mit entsprechender Schutzausrüstung ein Vorteil, betonte der Mediziner.

Die Corona-Ambulanz geht diesen Mittwoch in Betrieb. Wosnitza erklärte, dass die Leute dort nicht einfach vorbeikommen können: „Sie müssen erst ihren Hausarzt anrufen. Und der gibt ihnen einen genauen Termin, wann sie kommen können.“ Das Angebot der Stadt nutzen nach Angaben Gensch derzeit sechs Kinderärzte und sechs weitere niedergelassene Ärzte. „In den Räumen haben wir noch Potenzial für weitere Ärzte“, sagte Wosnitza.

Geleitet wird die Einrichtung vom Deutschen Roten Kreuz, das die Koordination der Patienten übernimmt. Über dem Turm links vom Haupteingang geht es ein Stockwerk hoch. Dort melden sich die Leute an. Im Wartebereich bekommen sie einen Mundschutz und Handschuhe. Um den Abstand der Wartenden zu wahren, sind Sitzplätze gesperrt. „Durch die Termine wird die Wartezeit auch kurz gehalten“, erläuterte Gensch.

Vier Räume sind momentan für die teilnehmenden Ärzte reserviert, die jeweils vorbeikommen, wenn Patienten von ihnen dort angemeldet sind. Ausgestattet mit einem Schreibtisch, einer Liege und der nötigen Hygieneausstattung. Gensch beschreibt die Zimmer als eine „Nebenbetriebsstätte eines niedergelassenen Arztes“. In dieser Praxis können die Ärzte auch andere Krankheiten der an Covid-19 infizierte Personen behandeln. Zudem steht ein Raum für eine Infusionstherapie zur Verfügung.

In dem Gespräch stellte Hans Prager vom DRK Südwestpfalz klar, dass der Betrieb der übrigen Praxen und der Nardiniklinikum-Abteilung in dem großen Gebäude „ganz normal“ weitergehe. „Die Patienten kommen durch die getrennten Ein- und Ausgänge nicht miteinander in Kontakt.“ Auch die Personen, die sich im Corona-Testzentrum vor dem Gebäude testen lassen, kommen mit den Patienten der Corona-Ambulanz nicht zusammen. In dem Testzentrum würden weiter nur Abstriche genommen, sagte Gensch.

„Wir sind mit der Ambulanz früh dran“, meinte der Mediziner. Die Einrichtung werde um so wichtiger, je mehr Personen positiv auf Covid-19 getestet sind. „Im Moment sind wir noch in einer Vorphase.“ Auch der Oberbürgermeister schätzte, dass die Corona-Ambulanz mehr und mehr nachgefragt werde. Mit dem Notfall-Spital im fünften Stock des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses habe die Stadt mit einer weiteren Einrichtung ebenfalls „früh begonnen“. Wobei Wosnitza hoffte, dass man das Notfall-Spital nicht benötige.