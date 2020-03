später lesen So wirds Wetter Am Wochenende wird es freundlicher FOTO: SZ / Robby Lorenz FOTO: SZ / Robby Lorenz Teilen

Twittern



Am heutigen Donnerstag überquert uns ein weiteres Schlechtwettergebiet in Form einer Kaltfront. Dahinter gelangt wieder etwas kältere Luft nach Deutschland. Am Wochenende platziert der Keil des Azorenhochs einen Ableger nach Mitteleuropa. Von Michael Agne