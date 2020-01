später lesen Zeugen gesucht Aggressiver Zecher beschädigt Spiegel Teilen

Twittern



(red) Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste ein junger Mann am Sonntagmorgen gegen drei Uhr eine Gaststätte in der Lammstraße verlassen. Vermutlich aus Wut, so die Polizei, schlug er daraufhin den Außenspiegel eines in unmittelbarer Nähe geparkten Fahrzeuges ab und flüchtete anschließend.