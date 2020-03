Die Schülerinnen und Schüler der beiden Zweibrücker Gymnasien und der IGS in Contwig haben in dieser Woche ihre mündlichen Abiturprüfung abgelegt. In der Oberstufe der Berufsbildenden Schule beginnt das Abi erst im Mai. Entlass- und Abi-Feiern fallen aus. Von Fritz Schäfer

Die feierlichen Entlassfeiern der Abiturienten mit der Zeugnisübergabe und die Abibälle fallen in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie aus. „Das ist sehr schade für die jungen Menschen. Aber wichtig ist, dass sie das Abschlusszeugnis bekommen“, sagt die Leiterin des Helmholtz-Gymnasiums, Kerstin Kiehm. In dieser Woche legten die insgesamt über 250 Schülerinnen und Schüler des Helmholtz- und Hofenfels-Gymnasiums in Zweibrücken sowie der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Contwig ihre mündlichen Abiturprüfungen ab.

Auch wenn die Situation eine andere war, als in den Jahren davor, und in den Schulen derzeit kein Unterricht stattfinden darf, seien die Prüfungen gut gelaufen, bewertet Kiehm den Ablauf der Prüfungen am Montag und Dienstag. So wurden nach jedem geprüften Schüler die Tische desinfiziert, um den hygienischen Vorgaben zu entsprechen. Bei der Prüfung waren neben den beiden Prüfern und der Protokollant sowie der Schüler anwesend. „Zuschauer waren keine zugelassen.“ Die vier Personen hätten genug Platz gehabt, um den erforderlichen Abstand zu wahren.

Auch vor der Prüfung sei darauf geachtet worden, dass sich die Schüler nicht zu nahe kamen. So mussten die Schüler die Termine genau einhalten. Die zehnminütige Vorbereitungszeit sowie die 20-minütige Prüfung blieb wie gehabt. „Die Lehrer und die Schüler haben sich an den beiden Tagen diszipliniert und verantwortungsvoll verhalten“, lobt Kiehm die Beteiligten.

Wie die Zeugnisse übergeben werden, sei noch nicht entschieden, so Kiehm. Man wolle sich mit dem Hofenfels-Gymnasium absprechen.

Auch das Hofenfels-Gymnasium hat beim mündlichen Abi stark auf die Hygiene-Vorschriften geachtet, berichtet MSS-Leiterin Christine Orf. So wurde nicht nur nach den einzelnen Prüfungen die Tische desinfiziert, sondern auch nach Prüfungsblöcken längere Pausen eingelegt. Dabei seien wie in den beiden anderen Schulen die Räume auch durchlüftet worden. Der Abstand bei der Prüfung zwischen den drei Mitgliedern der Prüfkommission und dem Prüfling war „eher fünf Meter als zwei“, schätzt Orf. „Damit hatten die Schülerinnen und Schüler aber kein Problem. Nervös sind die Abiturienten jedes Jahr vor der Prüfung.“ Alle hätten die besonderen Bedingungen in diesem Jahr akzeptiert. Auch Orf bedauert, dass die Entlassfeiern und Abifeiern ausfallen. Doch wichtig sei, dass die Abiturienten ihren Abschluss haben. Für Bewerbungen benötigen die Schüler das Zeugnis, erklärt auch die Leiterin des Helmholtz-Gymnasiums.

Während im Hofenfels-Gymnasium noch am gestrigen Mittwoch die letzten Prüfungen stattfanden, war die IGS Contwig wie das Helmholtz-Gymnasium am Dienstag durch mit den Prüfungen. In der IGS sollten die Prüfungen eigentlich schon letzte Woche stattfinden. Die eine Woche habe die Schule genutzt, um die Hygienemaßnahme weiter zu verbessern, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Dagmar Frank. Auch an den beiden Prüftagen seien die Tische ständig desinfiziert worden. Ebenso wie an den anderen Schulen waren nur vier Personen bei der Prüfung anwesend.

Die 47 Abiturienten der IGS erhalten ihre Zeugnisse in den nächsten Tagen mit der Post. Auch diese Schüler müssen auf Entlassfeier und Abiball verzichten. „Das ist nicht schön und tut uns auch leid“, sagt Frank. „Aber die Zeit ist so.“ Es sei auch befremdlich, „dass wir den Schülern nach dem bestandenen Abitur nicht die Hand geben konnten. Wir konnten nur mit Kopfnicken und Lächeln gratulieren.“

In der Berufsbildenden Schule (Ignaz-Roth-Schule Zweibrücken) stehen erst im Mai die schriftlichen Prüfungen an. Im Juni sind dann die mündlichen Prüfungen geplant, erklärt Abteilungsleiter Christian Fusenig.