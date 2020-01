später lesen In Zweibrücken und Contwig Abi-Prüfungen haben begonnen FOTO: Nadine Lang FOTO: Nadine Lang Teilen

In Zweibrücken und Contwig haben am Donnerstag die Abiturienten ihre ersten schriftlichen Prüfungen gehabt. Am Helmholtz-Gymnasium ging es am frühen Morgen mit dem Deutsch-Leistungskurs los (Bild), mit den beim Abitur üblichen Sicherheitsabständen.