Am Wochenende in der Züchterklause

(red) Am Wochenende, 11. und 12. Januar, findet beim Kleintierzuchtverein Zweibrücken in der Züchterklause, Sturzenhofstraße 58, die 8. offene westpfälzische Taubenschau statt. Zur Ausstellung kommen circa 320 Tauben diverser Rassen, welche von vier Preisrichtern bewertet und prämiert werden.

Am Sonntag findet gegen 15 Uhr die Siegerehrung der Schausieger mit der Überreichung der begehrten Ehrenbänder an Züchter aus nah und fern statt. Die Schau ist am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr für alle Interessierten geöffnet.