An Heiligabend, 24. Dezember, ist ab 15 Uhr ein Familiengottesdienst mit Aufführung eines traditionellen Krippenspiels in der Zwinglikirche Niederauerbach. Die Präparanden führen das Krippenspiel von der Geburt Jesu in der Mitte des Gottesdienstes auf.