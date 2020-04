(red) Nachdem am Samstag 15 neue Corona-Fälle bestätigt wurden, waren die Tests am Sonntag alle negativ. Somit sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz 124 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Lag bisher die Anzahl an Neuerkrankungen bei 13 Fällen an einem Tag, wurde am Samstag mit 15 Fällen ein neuer Höchststand erreicht. Genau wie in der Vergangenheit nahm das Corona-Testzentrum in Höhfröschen zuvor bei den Patienten einen Abstrich. Durch den Anstieg am Samstag musste damit gerechnet werden, dass sich die Infizierten-Anzahl am gestrigen Sonntag nochmals erhöht. Doch dies war nicht der Fall. Jeweils vier neue Fälle gab es am Samstag in den beiden Städten Pirmasens und Zweibrücken, so dass in Pirmasens nun 23 und in Zweibrücken 26 Fälle registriert sind. Einen weiteren Corona-Patienten gibt es in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (jetzt 19 Fälle), Rodalben (vier Fälle), Thaleischweiler-Wallhalben (17 Fälle) und Waldfischbach-Burgalben (neun Fälle). Verdoppelt hat sich die Anzahl in der VG Pirmasens-Land, wo sechs Infizierte leben, in den VG Hauenstein (neun Fälle) und Zweibrücken-Land (elf Fälle).

www.lkswp.de/corona-info