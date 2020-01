Im Irak sind aktuell 13 Soldaten aus Rheinland-Pfalz stationiert. Ob sich darunter auch Soldaten des Fallschirmjäger-Bataillons 263 in Zweibrücken befinden, verrät die Bundeswehr nicht. Von Mathias Schneck

Die Niederauerbach-Kaserne in Zweibrücken erklärte diesen Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung, dass für solche Auskünfte ausschließlich das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam zur Verfügung stehe.

Ein Sprecher des Einsatzführungskommandos wiederum sagte auf Anfrage, dass 13 Rheinland-Pfälzer im Irak derzeit stationiert sind. Diese Angaben könnten nicht präzisiert werden. Bekannt ist aber, dass 2019 und davor etliche Zweibrücker Soldaten im Irak waren (wir berichteten). Zudem sind die Zweibrücker Fallschirmjäger auf gefährliche Auslandseinsätze spezialisiert, sodass nach Merkur-Einschätzung davon auszugehen sein dürfte, dass unter den 13 rheinland-pfälzischen Soldaten zumindest einige aus der Niederauerbach-Kaserne sind.

Insgesamt befinden sich laut dem Einsatzführungskommando momentan 119 deutsche Soldaten im Irak – allesamt in Erbil. Von dort aus beteiligen sie sich am internationalen Einsatz gegen die Terrormiliz IS.

Das Einsatzführungskommando erklärte am Mittwoch, dass den Bundeswehr-Soldaten bei der Raketen-Attacke des Iran nichts passiert sei. Den deutschen Soldaten in Erbil „geht es gut“, hieß es. Laut irakischen Streitkräften schlugen am Mittwoch 17 iranische Raketen im Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad westlich von Bagdad und fünf in Erbil ein. Alle seien über Standorten der internationalen Anti-IS-Koalition niedergegangen.