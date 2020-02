Club-Konzerte für junge Leute von heute bis zum Wochenende in Zweibrücken.

Die Fasenacht ist vorbei, die Fastenzeit hat begonnen. Doch auch nach der „fünften Jahreszeit“ gibt es in Zweibrückens Kneipen und Clubs am Wochenende Livemusik auf die Ohren.

Den Auftakt macht am Donnerstag die 2nd Bridge Blues Band im Irish Pub „The Lucky Pint“. Das Quartett aus Sänger Rolf Lehberger, Gitarrist Andi Rumpf, Bassist Helmut Duden und Schlagzeuger Marc Kambach und spielt Blues mit deutschen Texten. Los geht es bei freiem Eintritt gegen 20 Uhr.

Ganz im Zeichen des Hiphop präsentiert sich am Freitagabend das Erdgeschoss des Gasthaus Sutter. Hier treten die beiden Zweibrücker Rapformationen 114 Thekenrap und MarkSign & MEF sowie die St. Ingberter King Nugget Gang auf. Erstere stellen an diesem Abend ihre zweite EP „Showdown im Shaolean Tempel“ vor, MarkSign & MEF machen BoomBap und die King Nugget Gang bringt größtenteils Lieder über Fast Food und verwandte Themen mit. Einlass ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, jedoch werden Hutspenden gerne entgegengenommen.

Am Samstag steht in der ACH-Eventhalle dann eine Technoparty an. Star des Abends ist der deutschlandweit bekannte DJ Tommy Libera aus Köln. Die Party steigt auf zwei Floors, neben Libera legen Luca Conrad, Chris van Neu, RE-SET, Pitch & Toss, Ma:ny Fazes und DJ Schreck auf. Einlass ist um 21 Uhr, Tickets gibt es im Vorverkauf im Café Pastis für acht Euro oder an der Abendkasse für zehn Euro.

(ca)