Beim 1. Judo Club Zweibrücken ist gegenseitiger Respekt Teil des Trainings. Von Susanne Lilischkis

Zunächst bis zum Ende der Osterferien findet beim Judo Club Zweibrücken kein Training statt. „Wir haben Glück, dass die Halle dem Verein gehört“, sagt der erste Vorsitzende Hendrik Harth, „so haben wir keine laufenden Kosten durch Miete.“ Bisher haben auch die etwa 190 Mitglieder ihre Beiträge nicht ausgesetzt, obwohl keine Trainingsmöglichkeit besteht.

Das ist einer der Vorteile eines Vereins gegenüber einem Fitnessstudio: die Solidarität ist groß – und keine Einbahnstraße. Der Club teilt aktuell mit, dass der Mitgliedsbeitrag für den Monat April nicht eingezogen wird. „Wir wissen dass das nicht viel ist, aber wir möchten euch so ein Stückchen Dankbarkeit für die zurückliegenden Jahre zukommen lassen. Zusammen werden wir diese Zeit überstehen und uns hoffentlich bald wieder auf der Matte sehen“, heißt es in einer Stellungsnahme des Vorstands auf der Facebook-Seite des Clubs.

Neben den Kampfsportlern trainiert noch eine Tai-Chi-Gruppe in der Günter-Hahn-Judohalle. „Bis vor kurzem hatten wir auch noch an eine Yogagruppe vermietet, doch die hat sich jetzt andere Räumlichkeiten gesucht“, so Harth, „wir hätten also noch Hallenzeiten für Interessierte. Der Dienstag ist komplett frei. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden.“

Die eigene Halle sei auch ein Segen, weil die Matten nicht bei jedem Training neu ausgelegt werden müssten, wie es andere Vereine, die in Schulturnhallen trainieren, tun müssten, ergänzt er. Im Verein trainieren Kinder ab drei Jahren und Erwachsene. Freizeitsportler und Wettkampf-Interessierte üben in verschiedenen Gruppen. Auch für ältere Sportler ist der Verein offen. Judo-Urgestein und Ehrenmitglied Hubert Becker, selbst in den 70ern, trainiert die Sportler ab 40 Jahren.

Die größte Gruppe bilden aber die Jugendlichen. „In der Jugendabteilung ist die Motivation groß, verschiedene Gürtel zu machen. Im späteren Jugendalter, wenn die Ausbildung oder ein Studium anstehen, verlassen manche den Verein“, sagt der Vorsitzende.

Das Kampfsport-Training ist laut Hendrik Harth nicht verletzungsintensiv. „Judo, das heißt übersetzt: Der sanfte Weg. Bevor wir also Techniken und Würfe lernen, steht die Fallschule an. Da lerne ich so zu fallen, dass ich Kopf und Wirbelsäule schütze und den Druck auf dem Körper verteile“, erklärt Harth, „verglichen mit den Verletzungen, die beim Fußball entstehen können, kommt man da gut weg.“

Judo ist eine ganzheitliche Sportart, wo nicht nur der Körper trainiert wird, sondern auch der Geist eine Rolle spielt. Respekt und Vorsicht stehen im Vordergrund. „Beim Werfen ist Rücksichtnahme geboten“, sagt Vorsitzender Harth, „der Partner soll sich nicht wehtun. Beide sollen gemeinsam zum Ziel kommen.“

Zum gegenseitigen Respekt trage auch das Verbeugen vor dem Kampf bei und die Verbeugung danach, egal ob man verloren habe oder gewonnen.

Hendrik Harth hat kürzlich den 4. Dan absolviert. Die Dan-Grade gehen bis Nummer fünf. Die darauf folgenden Gürtel werden vom Ehrenrat für besondere Verdienste um den Judosport verliehen. Besondere Verdienste hat sich auch Vereinsmitglied Martyna Trajdos erworben. Gerade war die Europameisterin von 2015 und Bronzemedaillengewinnerin der Weltmeisterschaft im Trainingcamp in Lanzarote, zusammen mit Vereinsmitglied Jasmin Külbs. Die beiden wurden in den vorläufigen Kader für die Olympischen Spiele in Tokio berufen – und müssen nun mit der Enttäuschung leben, dass diese erst im kommenden Jahr stattfinden können.

Für die daheimgebliebenen Sportler, die nicht zum Training gehen können, empfiehlt Hendrik Harth Übungen, die geeignet sind, die Muskulatur zu erhalten wie Situps und Liegestütze. Auch die Bewegungsflüsse bei einem Wurf könnten eingeübt werden.

Wenn das Training wieder beginnt, sind die Trainingszeiten folgende: montags, mittwochs und freitags trainiert von 17 bis 18.15 Uhr die Judo-Fun-Gruppe. Die Wettkampfsportler im Alter von acht bis 14 Jahren treffen sich montags und freitags von 18.15 bis 19.30 Uhr. Die Erwachsenen trainieren montags und freitags von 19.30 bis 21 Uhr. Weitere Informationen zum Training bekommt man auch auf der Facebook-Seite des 1. Judo Club Zweibrücken.