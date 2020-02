später lesen Polizei sucht Zeugen Zigarettenautomat gestohlen Teilen

(prkt) Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Zigarettenautomaten am Anwesen Hauptstraße Nr. 85 in Bechhofen aus der Wand gerissen und entwendet. Der Gesamtschaden beträgt etwa 2000 Euro.