Mitteleuropa befindet sich bis Wochenmitte genau zwischen einem Tief über Südwesteuropa und dem westlichen Mittelmeerbereich, sowie einem kräftigen Hoch über dem Nordmeer und Teilen Skandinaviens in einer recht lebhaften nordöstlichen bis östlichen Strömung. Von Michael Agne

Während der zweiten Wochenhälfte werden die Luftdruckunterschiede geringer und die Labilität in der Atmosphäre nimmt etwas zu. Abgesehen von örtlichen Regengüssen bleibt es aber nach wie vor niederschlagsfrei. Achtung, wegen der extremen Trockenheit herrscht verbreitet Brandgefahr in unserer Region.

Montag:Die neue Woche startet mit blauen Himmel und reichlich Sonnenschein. Im Laufe des Nachmittags und am Abend ziehen nach Süden hin Schleierwolken auf. Der lebhafte Nordost- bis Ostwind dämpft die Temperaturen.

Dienstag: Erneut strahlt verbreitet die Sonne. Zunächst ist der Himmel meistens wolkenlos, aber am Nachmittag und Abend breiten sich vermehrt zarte, weiße Schleierwölkchen über der Region aus. Die Temperaturen steigen ein wenig an, der Ostwind bleibt aber unangenehm.

Mittwoch: Die Sonne verwöhnt uns on morgens bis abends von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Bei allmählich abflauendem Wind werden die Temperaturen erträglicher.

Donnerstag: Mit sonniger Einstrahlung entwickeln sich gegen Mittag Quellwolken. Diese sollten jedoch insgesamt harmlos bleiben. Zum Abend hin gesellen sich auch Schleierwölkchen hinzu und verwandeln den Himmel in ein milchiges Weiß. Die Luft kann sich dabei wieder in den frühsommerlichen Bereich erwärmen.

Weiterer Trend: Am Freitag bleibt es freundlich und warm.

Am Wochenende ziehen mit Westwind ausgedehntere Wolkenfelder über die Region hinweg, welche die Sonne zeitweise in den Hintergrund drängen. Der für die Natur so dringend benötigte Regen bleibt aber voraussichtlich nach wie vor fern. Die Temperaturen gehen allerdings leicht zurück.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 5 bis 8, Dienstag 5 bis 8, Mittwoch 4 bis 7, Donnerstag 4 bis 7. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 15 bis 18, Dienstag 16 bis 19, Mittwoch 17 bis 20, Donnerstag 22 bis 25. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 0 bis 5, Dienstag 0 bis 5, Mittwoch 0 bis 5, Donnerstag 0 bis 5. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0, Dienstag 0, Mittwoch 0, Donnerstag 0. Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 12 bis 13, Dienstag 11 bis 12, Mittwoch 12 bis 13, Donnerstag 11 bis 12. Windrichtung und -stärke in Beaufort: Montag Nordost 5 bis 6, Dienstag Nordost 5 bis 6, Mittwoch Nordost 4, Donnerstag variabel 3 bis 4.