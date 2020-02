Diese Woche setzt sich das gleiche Wetter fort wie auch schon in der vergangenen Zeit. In einer lebhaften südwestlichen bis westlichen Strömung überqueren uns weitere Schlechtwettergebiete atlantischer Tiefs im Wechsel mit kurzen Zwischenhochs. Von Michael Agne

Dabei gelangt mal milde, mal etwas kältere Luft ins Zweibrücker Land. Möglicherweise könnte sich ab dem Wochenende unter dem Aufbau eines Hochs über Skandinavien eine deutlichere Wetterberuhigung einstellen.

Montag: Es halten sich zunächst kompakte Wolken, aus denen es bis zum Mittag gelegentlich regnen kann. Im Tagesverlauf trocknet die Luft dann ab und die Wolkendecke bekommt einige Lücken. Die Temperaturen im milden Bereich. In der Nacht zu Dienstag überquert uns von Nordwesten ein weiteres Regenband.

Dienstag: Vormittags überwiegen die Wolken und bringen noch Regen, nachmittags wechseln sich kurze Aufheiterungen mit Haufenwolken ab und vereinzelt schauert es. In der Nacht auf Mittwoch kommt neuer Regen. Dieser kann im Laufe der zweiten Nachthälfte in höheren Lagen in Schnee oder Schneeregen übergehen.

Mittwoch: Bei böigem Westwind wechseln sich sonnige Phasen mit dunkleren Wolkenmassen ab und gelegentlich können Regen, Schnee(regen) und Graupelschauer niedergehen. Die Temperaturen gehen um einige Grade zurück.

Donnerstag: Der Tag startet mit einigen Aufhellungen, bevor die Bewölkung gegen Mittag von Westen her wieder dichter wird. Im Laufe des Nachmittags setzt bei auffrischendem Wind neuer Niederschlag ein. Anfangs können sich Flocken unter die Tropfen mischen. Zum Abend wird es milder.

Weiterer Trend: Am Freitag bleibt es bei einem lebhaftenm aber milden Südwestwind oft trübe und ab und zu kann es etwas tröpfeln oder nieseln. Am Samstag fällt wieder häufiger Regen, allerdings flaut der Wind im Tagesverlauf ab und es bleibt noch mild. Am Sonntag wird es von Norden kälter und es können sich bei noch örtlich auftretenden Schauern einige Flocken oder Graupelkörner unter die Tropfen mischen.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 4 bis 6, Dienstag 5 bis 7, Mittwoch 0 bis 2, Donnerstag -2 bis 1. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 10 bis 12, Dienstag 7 bis 10, Mittwoch 3 bis 6, Donnerstag 5 bis 8. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 60 bis 70, Dienstag 80 bis 90, Mittwoch 65 bis 75, Donnerstag 75 bis 85. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 1-3, Dienstag 3-6, Mittwoch 1-4, Donnerstag 2-5. Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 0-1, Dienstag/Mittwoch 2-3, Donnerstag 1-2. Windrichtung und -stärke: Montag/Dienstag Südwest 4-5, Mittwoch West 4-5, Donnerstag Südwest 5-6.