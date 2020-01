später lesen Mit der Live-Band Habachtaler Ticket-Vorverkauf für VTC-Fasching Teilen

(red) Die Vereinigte Turnerschaft Contwig (VTC) teilt mit, dass ab sofort der Ticket-Vorverkauf für die Veranstaltung am Faschingssamstags, 22. Februar, mit der Live-Band Habachtaler startet. Tickets zur Veranstaltung gibt es zum Preis von zehn Euro bei Süßwaren Paul Sefrin in Contwig und Tabak Bayer in Zweibrücken.