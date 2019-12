später lesen Mit Schock ins Krankenhaus Zwei Frauen nach Vorfahrt-Fehler in Contwig verletzt Teilen

Am 23. Dezember gegen 20.40 Uhr missachtete eine 62-jährige Renault-Fahrerin in Contwig beim Einfahren vom Griesweg in die Bahnhofsstraße die Vorfahrt einer 61-jährigen Opel-Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoßel kam.