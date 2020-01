später lesen Ab Mittwoch 29. Januar in der Pirminiushalle Neuer Zumba-Kurs beim TVH Teilen

(red) Ab dem 29. Januar bietet der Turnverein 1878 Hornbach einen neuen Kurs an. Immer mittwochs von 18.15 bis 19.15 Uhr findet „Strong by Zumba“ in der Pirminiushalle statt. Ansprechpartnerin ist Annika Weiske, Tel. (0 63 38) 503, oder per E-Mail an info@tvhornbach.de.