Sechs-Kilometer-Tour PWV-Senioren sind unterwegs

(red) Am Donnerstag, 12. März, treffen sich die Senioren des PWV Hornbach um 14 Uhr an der Apotheke in Hornbach. Die Wanderstrecke beträgt circa sechs Kilometer und ist den Witterungsbedingungen angepasst.