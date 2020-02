später lesen Zwischen acht und zwölf Kilometern auf dem Rosenweg Winterwanderung mit dem PWV Teilen

(red) Die Wanderer des PWV Hornbach treffen sich am Sonntag, 9. Februar, um 9.30 Uhr auf dem Kik-Parkplatz in Hornbach. Mit eigenen Pkw wird nach Zweibrücken gefahren. Dort beginnt, je nach Witterung, eine Tour zwischen acht und zwölf Kilometern auf dem Rosenweg bis in die Fasanerie.