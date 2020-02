später lesen Pfälzerwald-Verein Contwig Über die Pottschütthöhe nach Rieschweiler Teilen

(red) Zur Wanderung am Sonntag, 16. Februar, lädt der Pfälzerwald-Verein Contwig recht herzlich ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rathaus in Contwig. Die Planwanderung führt über Gödelstein und Scheelwieserkopf, am Flugplatz Pottschütthöhe vorbei über den Hohlweg nach Rieschweiler.