Pfälzerwald-Verein Contwig Winterwanderung durch den Ehrbusch und die Fasanerie

(red) Der Pfälzerwald-Verein Contwig lädt Mitglieder und Freunde am kommenden Sonntag, 26. Januar, zur Wanderung ein. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Rathaus. Start der Wanderung ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz am Westpfalzstadion/Hallenbad in Zweibrücken.