(red) Der Pfälzerwald-Verein Contwig veranstaltet am Sonntag, 29. Dezember, seine Abschlusswanderung um Contwig. Um 10 Uhr startet die Wanderung in Contwig auf dem Marktplatz. Die von Walter Kennel geführte Tour endet zur Mittagszeit im Wanderheim am Mühlberg.