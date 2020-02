später lesen Zwei Faschingstermine OGV-Schlachtfest an Rosenmontag Teilen

Twittern



(red) In der Gaststätte des OGV Althornbach gibt es an Rosenmontag, 24. Februar, ab 12 Uhr ein Schlachtfest und an Aschermittwoch, 26. Februar, 12 Uhr, ein Heringsessen. Vorbestellungen werden gerne entgegengenommen.