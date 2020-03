Auch in dieser Woche bleiben mehrere Tiefdruckgebiete aktiv, deren Niederschlagsstaffeln über uns hinwegziehen. Dazwischen bauen sich aber auch kleinere Zwischenhochs auf, die für kurze freundliche und trockene Abschnitte sorgen. Von Michael Agne

Die Luftmasse, die uns dabei erreicht, ist mal kühl, mal recht mild. Erst in der neuen Woche könnte vielleicht ein sich über dem östlichen Atlantik aufbauendes Hoch eine stabilere Witterungsperiode bei uns auslösen.

Montag: Die Woche startet mit reichlichen Wolken aus denen es zunächst zeitweise regnet. Dabei bläst noch ein spürbarer Wind. Ab Mittag stellen sich kurze Aufheiterungsphasen mit örtlichen Schauern ein. Gegen Abend klart der Himmel vermehrt auf. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit.

Dienstag: Der Tag startet recht freundlich. Gegen Mittag gewinnen die Wolken aber wieder an Übergewicht und bringen neue Schauer. Zum Teil können sich dabei auch wieder Schneeflocken oder Graupelkörner unter die Tropfen mischen. Nachts kann es bei längerem Aufklaren zu leichtem Frost kommen, tagsüber bewegen sich die Werte im kühlen Bereich. Achtung, in der Nacht zu Mittwoch kann es bis in tiefere Lagen schneien, dann muss mit Straßenglätte gerechnet werden.

Mittwoch: Morgens und vormittags fällt zunächst noch gelegentlich Schnee(regen) oder Regen, je nach Höhenlage. Am Nachmittag gibt es längere trockene Phasen, aber nur selten lockert die Wolkendecke mal für längere Zeit auf. Die Temperaturen bewegen sich im mäßig kalten Spätwinterbereich.

Donnerstag: Es gibt eine meist freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Dabei bleibt es überwiegend niederschlagsfrei. Nach örtlich leichtem Nachtfrost wird es tagsüber wieder etwas milder.

Weiterer Trend: Am Freitag nimmt die Bewölkung wieder zu und neuer Regen steht auf dem Programm. Am Wochenende überqueren uns von Westen nach kurzer Wetterberuhigung weitere Schlechtwettergebiete mit Regen, Wind und milder Atlantikluft.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 1 bis 4, Dienstag -1 bis 2, Mittwoch 0 bis 3, Donnerstag -1 bis 2. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 6 bis 9, Dienstag 4 bis 7, Mittwoch 3 bis 6, Donnerstag 6 bis 9. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 80 bis 90, Dienstag 65 bis 75, Mittwoch 60 bis 70, Donnerstag 0 bis 10. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 2 bis 5, Dienstag 1 bis 4, Mittwoch 1 bis 3, Donnerstag 0. Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 2 bis 3, Dienstag 4 bis 5, Mittwoch 1 bis 2, Donnerstag 5 bis 6.