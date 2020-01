später lesen Mit Wahlparty Neujahrsempfang in Bechhofen Teilen

(red) Der CDU Ortsverband Bechhofen lädt an diesem Montag zum Neujahrsempfang in das Dorfgemeinschaftshaus Bechhofen ein. In diesem Jahr in Verbindung mit einer Wahlparty für den künftigen Verbandsbürgermeister Björn Bernhard.