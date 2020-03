später lesen „Hasengarten“ reicht nicht aus Mehr Bauland-Reserven für Riedelberg FOTO: Norbert Schwarz FOTO: Norbert Schwarz Teilen

Twittern



(cos) Zukunftscheck, Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ – das Schaffen eines neuen Baugebietes darf dabei auf der Gemeinde-Agenda nicht fehlen. Riedelbergs Ortsbürgermeister Christian Schwarz will, was das Angehen von künftigen Investition und Vorhaben für den investiven Teil des Haushaltes angeht, neue Wege beschreiten. Von Norbert Schwarz