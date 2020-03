So wird das Wetter in und um Zweibrücken

Der bis nach Mitteleuropa ausgerichtete Keil des kräftigen Atlantikhochs bestimmt in den nächsten Tagen unser Wetter. An dessen Ostflanke strömt weiterhin kühle Luft und trockene Luft in unsere Region. Von Michael Agne

Montag: Nach frostiger Spätwinternacht strahlt verbreitet die Sonne. Am Nachmittag können von Norden einige lockere Wolkenfelder aufziehen. Der östliche Wind lässt einen die Luft noch kälter empfinden als sie tatsächlich ist.

Dienstag: Von morgens bis abends strahlt die Sonne vom nahezu wolkenlosen Himmel. Nach kalter Nacht erholen sich die Temperaturen tagsüber etwas von ihrer Talfahrt. Der unangenehme Wind flaut am Abend ab.

Mittwoch: Wieder verwöhnt uns den ganzen Tag die Sonne von einem blauen Himmel. Die andauernde Trockenheit fördert dabei die Waldbrandgefahr.

Donnerstag: Der Tag startet noch freundlich aber kalt. Zum Nachmittag kommen von Norden Wolken auf, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen weilen meistens im einstelligen Bereich. In der Nacht lösen sich die Wolken wieder auf.

Weiterer Trend: Auch am Freitag, dem Wochenende, sowie in der neuen Woche geht es voraussichtlich freundlich und niederschlagsfrei weiter. Neben längeren sonnigen Abschnitten ziehen gelegentlich auch Wolkenfelder über die Region. Die Temperaturen steigen jedoch etwas an.

Wetterdaten Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag -5 bis -2, Dienstag/Mittwoch -4 bis -1, Donnerstag -2 bis 1. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 4 bis 7, Dienstag 6 bis 9, Mittwoch 8 bis 11, Donnerstag 7 bis 10. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag bis Donnerstag 0 bis 5. Niederschlag in Liter pro Quadratmeter: Montag bis Donnerstag 0. Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 11 bis 12, Dienstag/Mittwoch 12 bis 13, Donnerstag 6 bis 7. Windrichtung und -stärke in Beaufort: Montag/Dienstag Nordost 4 bis 5, Mittwoch/Donnerstag Nord 2 bis 3.