Man höre und staune: Es wird sogar mal wieder Regen geben. Aber nur selten. Von Michael Agne

Eine Hochdruckbrücke über Mitteleuropa sorgt zunächst für freundliches Frühlingswetter bei uns. Am Freitag und Samstag nimmt die Labilität in der Atmosphäre aber zu. Infolgedessen können sich in warmer Luftmasse örtliche Schauer und Gewitter entwickeln. Ab Sonntag trocknet die Luft zwischen einem kräftigen Hoch über dem Nordmeer und einem Tief über dem westlichen Mittelmeer mit lebhafter östlicher Strömung wieder ab.

Donnerstag: Vom teils milchig-weißen Himmel scheint häufig die Sonne. Allerdings wird deren Intensität wegen der hohen und am Nachmittag auch mittelhohen Wolkenschleier zeitweise gemindert. Nach kühlem Morgen kann sich die Luft dennoch im Tagesverlauf in den angenehm warmen Frühlingsbereich erwärmen.

Freitag: Der Tag startet wieder freundlich. Vom zunächst nur leicht bewölkten Himmel strahlt verbreitet die Sonne und heizt die Luftmasse bis zum Nachmittag tüchtig auf. Anschließend entwickeln sich jedoch zum Teil mächtigere Haufenwolken mit leichtem Schauer- oder Gewitterrisiko.

Samstag: Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken. In feucht-warmer Frühsommerluft entstehen im Tagesverlauf vermehrt Quellwolken, die sich örtlich in Form kräftiger Regengüsse und Gewitter entladen können.

Sonntag: Wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten. Schauer treten nur noch ganz vereinzelt auf. Mit auflebendem Ostwind kühlt die Luft etwas ab.

Weiterer Trend: In der neuen Woche geht es wechselnd bewölkt, aber trocken weiter. Lebhafter Ostwind drückt die Temperaturen zunächst nach unten. Ab Wochenmitte wird es jedoch wohl wieder freundlich und wärmer.

Wetterdaten Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 2 bis 6, Freitag 7 bis 11, Samstag/Sonntag 9 bis 12. Höchsttemperatur in Grad: Donnerstag 20 bis 23, Freitag 21 bis 24, Samstag 23 bis 26, Sonntag 20 bis 23. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 0 bis 5, Freitag 35 bis 45, Samstag 50 bis 60, Sonntag 20 bis 30. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 0, Freitag 0 bis 3, Samstag 0 bis 6, Sonntag 0 bis 2. Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 11-12, Freitag 9-10, Samstag 8-9, Sonntag 9-10. Windrichtung und -stärke in Beaufort: Donnerstag bis Samstag variabel 3 bis 4, Sonntag Nordost 4.