(red) An diesem Samstag, 15. Februar, 19 Uhr findet in der Klosterkirche Hornbach die Veranstaltung „Lichtstrahl in der Dämmerung“ statt – ein Papiertheater-Experiment zu Johannes Brahms’ „Magelone“-Liederzklus, eingebettet in die Märchenerzählung von Ludwig Tieck mit Ralf Peter (Tenor, Erzähler), Thomas Layes (Klavier) und projiziertem Papiertheater von Barbara Steinitz.