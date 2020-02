später lesen Mit Kriminalhauptkommissar Volker Schmidt Landfrauen-Vortrag „Sicher leben im Alltag“ Teilen

(red) Der Landfrauenverein Großsteinhausen bietet am Dienstag, 11. Februar, 19 Uhr, in Kooperation mit dem Beratungszentrum Westpfalz einen Vortrag zum Thema „Sicher leben im Alltag“ an. Der Referent, Kriminalhauptkommissar Volker Schmidt, informiert über die neuesten, aber auch bereits bekannte Betrugsmaschen, wie zum Beispiel den „Enkeltrick“.