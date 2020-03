später lesen Mit Referentin Julia Schwarz im evangelischen Gemeindehaus Großsteinhausen Kreativkurs „Österliche Dekoration mit Holz“ Teilen

(red) Der Landfrauenverein Großsteinhausen veranstaltet am Mittwoch, 25. März, seinen nächsten Kreativkurs unter dem Motto „Österliche Dekoration mit Holz“. Beginn ist um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Hauptstraße 30. Referentin Julia Schwarz zeigt, was man alles aus Zweigen und Holz sowie Gläsern an österlicher Dekoration selbst gestalten kann.