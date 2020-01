später lesen Veranstaltung in Großsteinhausen mit Infos und Anregungen Plastik ist Vortragsthema bei den Landfrauen im Pfarrheim Teilen

(red) „Alles Plastik, oder was? Umdenken in nachhaltigen Zeiten“ – darum geht es in einer Veranstaltung der Landfrauen der Pfalz in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung. Jährlich werden über acht Milliarden Tonnen Kunststoff/Plastik produziert.