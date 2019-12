später lesen Bechhofen: Auto nimmt Roller die Vorfahrt Auch Unfallopfer ein Sünder Teilen

Eine 22-jährige Autofahrerin hat am 19. Dezember gegen 5.45 Uhr morgens in Bechhofen beim Einfahren von der Mühlstraße in die Hauptstraße einem 25-jährigen Motorroller-Fahrer die Vorfahrt genommen, so dass es zur Kollision kam.