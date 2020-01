später lesen Buntes Programm mit verschiedenen Vorführungen Kinderfasching des TVH in der Pirminiushalle Teilen

(red) Am Samstag, 8. Februar, findet ab 14.11 Uhr der Kinderfasching des TV Hornbach in der Pirminiushalle in Hornbach statt. Neben Essen und Getränken wird es ein buntes Programm mit verschiedenen Vorführungen geben.