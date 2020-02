später lesen Katholische Frauen laden ein Frauenmesse und närrisches Frühstück Teilen

(red) Die kfd Contwig lädt alle Interessierten zur Frauenmesse am Mittwoch, 19. Februar, um 8 Uhr in die Kirche ein. Im Anschluss sind alle zum närrischen Frühstück mit Kopfschmuck in den Pfarrsaal eingeladen.