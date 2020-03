Der Gemeinderat Bechhofen beschließt auch eine Prioritätenliste für den Ausbau der Gemeindestraßen. Von Norbert Schwarz

„Es gibt gute Gründe, den Kerweplatz am Dorfgemeinschaftshaus zu lassen. Es gibt aber auch gute Gründe, dem Wunsch des Turn- und Sportvereins nachzukommen, den Kerweplatz an den Sportplatz zu verlegen“, sagte Matthias Roos (CDU) in der Sitzung des Bechhofer Gemeinderates. Dabei merkte er an, dass ohne die Aktivitäten des TuS die Kerwe eingeschlafen sei. Deshalb sollte man es „in diesem Jahr ausprobieren“ und dann schauen, was die Bechhofer wollen. Im vergangenen Jahr hatte der Verein am Sportplatz in einem Zelt die Kerwe gefeiert.

Die Mehrheit, CDU-Fraktion sowie Bürgermeister Paul Sefrin, stimmten der Verlagerung für dieses Jahr zu. Die SPD und die Grünen stimmten dagegen. Ein SPD-Ratsmitglied enthielt sich. Bernd Knerr (SPD) sagte zwar auch, dass nichts gegen die Idee des TuS spreche. „Aber wir wollen doch alle, dass das Dorfgemeinschaftshaus am Leben bleibt.“ Und mit der Kerwe würde man eine Veranstaltung abziehen. Vielleicht könnte der TuS seine Kerweveranstaltungen im DGH durchführen.

Tim Scherer (Grüne) meinte, dass der TuS sein Konzept für die Kerwe vorstellen soll. Dabei sollte auch die Parksituation erläutert werden, fügte der Beigeordnete Siegbert Bernhard (CDU) hinzu. „Die Kerwe soll man im Dorf lassen“, betonte Ernst Klein (SPD).

Das Bauprogramm 2020 bis 2024 für den Ausbau der Gemeindestraßen hat der Bechhofer Gemeinderat im vergangenen Jahr beschlossen. Und auch, dass mit den Bürgersteigen an der Lambsborner Straße begonnen werden soll. „Jetzt müssen wir die weiteren Prioritäten festlegen“, sagte Bürgermeister Sefrin. Auf die Frage, ob mit der Maßnahme auch in diesem Jahr begonnen werde, antwortete der Bürgermeister: „Das hat man uns immer zugesichert.“ Roos schlug vor, in diesem Jahr die Bürgersteige an der Hochstraße und und den ersten Bauabschnitt Germannstraße zu beantragen und im nächsten Jahr umzusetzen. Im nächsten Jahr soll die Fahrbahn Mühlstraße beantragt werden, was im Jahr 2022 umgesetzt werden soll.

Steffen Mannschatz (SPD) war skeptisch, ob die Gemeinde in einem Jahr zwei Maßnahmen angehen könne. Er schlug vor, mit der größeren zu beginnen. Der Rat folgte dann auch dem Vorschlag, dass zunächst die Germannstraße beantragt und umgesetzt werden soll, dann die Bürgersteige an der Hochstraße und als letzte Maßnahme des Bauprogramms 2023 die Mühlstraße in Angriff genommen werden soll. „Dann ist auch die Maßnahme Lambsborner Straße abgeschlossen.“ Denn wie Sefrin anmerkte, würde die Mühlstraße beim Ausbau der Lambsborner Straße stärker belastet. Der Vergabe der Planungsleistungen für die Baumaßnahmen wurden verschoben. Mannschatz: „Wir können nicht abstimmen, wenn wir nicht wissen, was es kostet.“

Der Gemeinderat stimmte nachträglich der Auftragsvergabe für Forstarbeiten am Hang zwischen Hauptstraße und Richard-Wagner-Straße an die Firma Jung aus Bechhofen zum Preis von 3200 Euro zu. Dort wurden unter anderem hochwachsende Bäume, die bei Sturm ein Gefahrenpotential darstellen, gefällt. Bis Ende Februar mussten die Arbeiten beendet sein. Sefrin hatte im Vorfeld die Fraktionen darüber informiert. An der Vergabe gab es keine Einwände. Knerr kritisierte lediglich die Vorlage der Verwaltung für die Sitzung. Das SPD-Ratsmitglied forderte „mehr Transparenz“.

Bechhofen nimmt nicht am Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft teil. „In dem Wettbewerb geht es nicht mehr nur darum, dass unser Dorf schöner ist, es geht auch darum, Zukunftsperspektiven für den Ort aufzuzeigen“, sagte der Bürgermeister. Bei der Dorfentwicklung müssten auch die Bürger mit eingebunden werden. Mit dem ausgebauten Kindergarten, den Spielplätzen, der Jugend- und Seniorenarbeit, dem Straßenausbau oder den Festen der Vereine würden Projekte angegangen. „Aber es wäre noch zu früh, sich jetzt schon an dem Wettbewerb zu beteiligen“, fasste Sefrin die Meinung des Gemeinderats zusammen. „Wir sind aber auf einem guten Weg“, sagte Tim Scherer (Grüne).