(red) Die kfd Contwig lädt zum Informationsabend für Hospitzarbeit im Hospitz Haus Magdalena des Diakoniezentrums Pirmasens ein – am Mittwoch, 11. März, um 20 Uhr im Pfarrsaal in Contwig. Nicole Stein, stellvertretende Pflegedienstleitung, wird Einblicke in die Hospitzarbeit der Einrichtung gewähren.