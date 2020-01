Der Schaden beträgt 44 Euro.

(red) Ein unbekannter freilaufender Hund hat am Mittwoch gegen 10.50 Uhr in einem Garten in der Hauptstraße in Kleinbundenbach vier Hühner gerissen und dadurch laut Auskunft des Geschädigten einen Schaden von 44 Euro verursacht. Danach lief der Hund davon. Das Tier wird wie folgt beschrieben: großer schwarzer Schäferhundmischling, Schulterhöhe etwa 50 cm, trug Halsband.

Hinweise an die Polizei, Tel. (0 63 32) 97 60.