(red) Der FC Kleinsteinhausen veranstaltet am Samstag, 21. Dezember, in der Mehrzweckhalle am Dorfgemeinschaftshaus seine Weihnachtsfeier mit Tombola und Versteigerung. Außerdem werden Mitglieder für langjährige Vereinstreue geehrt.