(red) Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die durch eine unsachgemäß abgestellte Estrichmaschine in der Altheimer Straße in Hornbach gefährdet oder geschädigt wurden. Laut Polizeibericht stand die Maschine am Donnerstagnachmittag so auf dem Gehweg, dass die Deichsel deutlich in die Fahrbahn ragte.