Registrierte Freiwillige werden via Handy zu Notfällen in ihrer Umgebung gelotst. Von Martin Wittenmeier

Bei einem medizinischen Notfall zählt jede Sekunde. Deshalb hat der Kreistag beschlossen, ein flächendeckendes Ersthelfer-System aufzubauen. Die Katretter-App, die im Ernstfall Freiwillige alarmiert, die sich in der Nähe aufhalten, soll Mitte 2020 eingeführt werden.

In Deutschland erleiden jedes Jahr mehr als 50 000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Doch nur etwa zehn Prozent überleben einen solchen Notfall. Dabei ist Hilfe oftmals nicht weit entfernt. Und genau hier kommt Katretter ins Spiel: Die zuständige Notruf-Leitstelle in Landau kann über die App im Notfall freiwillige Ersthelfer alarmieren, die sich in der Nähe aufhalten. Diese können dann bereits sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten und damit die Überlebenschancen verdoppeln bis verdreifachen. Denn gerade in einer ländlichen Region wie der Südwestpfalz seien die Rettungsdienste oft länger unterwegs, um zum Einsatzort zu gelangen, erklärte Walter Schwartz, der bei der Kreisverwaltung für den Katastrophenschutz zuständig ist.

Diese Freiwilligen seien allerdings „kein Teil der Rettungskette“ und sollen weder professionelle Rettungskräfte noch den First Responder ersetzen, betonte Landrätin Dr. Susanne Ganster. Zudem machte sie deutlich, dass das System nur auf wichtige medizinische Notfälle ausgelegt sei. „Wenn sich jemand den Finger in der Tür quetscht, ist das kein Fall für Katretter“, fügte sie an. Die Ersthelfer sollen grundlegende Erste-Hilfe leisten und mit der Rettung anfangen, bis Rettungsdienst und Notarzt da sind. Denn besonders bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Minute. „Wir wollen hier keine Konkurrenz zum hauptamtlichen Rettungsdienst aufbauen“, erklärte Steffen Nirmaier, Chefarzt des St. Elisabeth-Krankenhauses in Rodalben und einer der beiden Mediziner, die die medizinische Betreuung des Ersthelfersystems übernehmen.

Gemeinsam mit Wolfgang Leidecker, Facharzt und Gesellschafter der Hausärztlichen Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) Waldfischbach-Burgalben will er die Ersthelfer ins System einführen und ihre Qualifikation überprüfen, bevor die Ehrenamtlichen für die App freigeschaltet werden. Als Zielgruppe für Ersthelfer kommen neben Ärzten und Arzthelfern Feuerwehrleute, THW-Mitarbeiter oder Polizisten infrage. Lassen sich ausgebildete Helfer für die App registrieren, erhalten sie auch eine kleine Ersthelfer-Tasche mit Einmalhandschuhen und Beatmungshilfe-Set.

Das Konzept von Katretter ist einfach: Bei einem Notfall sieht die Landauer Leitstelle, welcher registrierte Helfer am nächsten ist und schickt via App einen Alarm ohne personenbezogene Daten auf dessen Handy. Nehmen sie den Auftrag an, erhalten sie die konkrete Adresse des Einsatzortes und genaue Information zum Betroffenen. Damit sind sie mitunter noch schneller vor Ort als Rettungssanitäter und Notarzt. Parallel dazu wird auch der Rettungsdienst alarmiert. Wichtig dabei: Die Hilfe ist freiwillig, für die Ersthelfer also nicht verpflichtend. Wer gerade nicht helfen kann oder will, muss das auch nicht tun.

Ein ähnliches System wurde bereits vor einem Jahr im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau eingeführt. Bisher sind 420 ehrenamtliche Ersthelfer bei „Mobile Retter“ registriert. Die App funktioniert ähnlich wie Katretter. Die Projektgruppe um Nirmaier und Leidecker empfahl dem Kreistag nun aber nicht die „Mobilen Retter“, sondern die Nutzung des Katretter-Systems. Dadurch kann die bereits in der Leitstelle implementierte Technik der Bevölkerungs-Warn-App „Katwarn“ genutzt werden. Zudem reduzieren sich die einmaligen Kosten für die Einführung von Katretter auf 8 925 Euro, die jährlichen Betriebskosten belaufen sich auf 1 785 Euro.