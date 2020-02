So wird das Wetter in den nächsten Tagen bei uns. Von Michael Agne

Heute strahlt nach leicht frostiger Nacht mit Reif verbreitet die Sonne von einem heiteren Himmel herab. Anfangs können sich lokale Nebelfelder halten. Die Temperaturen klettern nachmittags in den erträglichen Bereich.

Freitag: Nach leichtem Nachtfrost steht uns nochmals ein sehr freundlicher Tag bevor. Von nahezu wolkenlosem Himmel verwöhnt uns von morgens bis zum frühen Abend die Sonne. Die Temperaturen ändern sich kaum.

Samstag: Der Tag startet noch mit längeren sonnigen Impressionen. Zum Nachmittag nimmt die Bewölkung mit auffrischendem Südwestwind jedoch rasch zu und später kann es dann auch wieder etwas regnen. Die Temperaturen bleiben dabei im Bereich der letzten beiden Tage.

Sonntag: Zu Tagesbeginn gibt es einige Aufhellungen. Mit kräftig auffrischendem Südwestwind ziehen im Tagesverlauf immer wieder Wolkenfelder über die Region, allerdings zunächst kaum mit Regen im Gepäck. Die Temperaturen bleiben wie sie sind. Die Nacht auf Montag verläuft wahrscheinlich regnerisch und stürmisch.

Weiterer Trend: Bis Wochenmitte geht es unangenehm windig und nasskalt weiter. Dabei überqueren uns immer wieder Niederschlagsgebiete oder Schauerstaffeln. In kälteren Luftmassen können sich Schneeflocken oder Graupelkörner bis in tiefere Lagen herab unter die Tropfen mischen.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag bis Samstag -2 bis 1, Sonntag -1 bis 2. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag bis Sonntag 5 bis 8. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag/Freitag 0 bis 5, Samstag 50 bis 60, Sonntag 50. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag/Freitag 0, Samstag/Sonntag 0 bis 2. Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag/Freitag 9 bis 10, Samstag 4 bis 5, Sonntag 0 bis 1. Windrichtung und -stärke: Donnerstag variabel 2 bis 3, Freitag Südost 2 bis 3, Samstag Südwest 4 bis 5, Sonntag Südwest 6 bis 7.