„Vom Zauber der Rauhnächte – Geschichten und Glühwein“, unter diesem Motto steht eine Erlebnisführung am Freitag, 27. Dezember, in Hornbach.

Führerin Barbara Danner-Schmidt schreibt in der Einladung: „Viele alte Erzählungen und Bräuche ranken sich um die Rauhnächte. Wissen Sie, warum man zwischen den Jahren auf keinen Fall im Freien Wäsche aufhängen sollte? Unterwegs in Hornbach hören Sie Geschichten und Mythen rund um die Heiligen Nächte. Am Ende wollen wir uns bei einem Glühwein oder Apfelpunsch aufwärmen.“ Bitte Taschenlampe mitbringen. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr an der VR-Bank in Hornbach, Hauptstraße 3. Die Teilnahme kostet acht Euro pro Erwachsenem, Kinder vier Euro. Anmeldung ist erforderlich unter Tel. (0 63 37) 87 67 oder per E-Mail: BarbaraDanner-Schmidt@G-IG.de.