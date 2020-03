Der Kreistag soll zeitnah darüber abstimmen, ob die Kreisverwaltung saniert oder neu gebaut werden soll. Von Martin Wittenmeier

(maw) Wie sieht die Zukunft des Verwaltungsgebäudes des Landkreises aus? In den kommenden Wochen soll eine Entscheidung fallen, ob das Verwaltungsgebäude aus den 1970er Jahren an Ort und Stelle saniert oder durch einen Neubau ersetzt wird.

Es geht voran: Noch vor der Sommerpause soll der Kreistag entscheiden, ob das Dienstgebäude der Kreisverwaltung am Sommerwald saniert wird oder ein Neubau an einem anderen Standort günstiger ist. Nachdem im vergangenen Jahr bereits eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wurde, werde derzeit im nächsten Schritt eine Nutzwertanalyse erstellt, erklärte Landrätin Susanne Ganster in der Sitzung des Bauausschusses. Darin soll erörtert werden, welche Vorteile ein Neubau „auf der grünen Wiese“ habe. Denn heutzutage beeinflussen auch so genannte weiche Standortfaktoren die Entscheidungen für oder gegen einen bestimmten Standort. Geprüft würde beispielsweise die Erreichbarkeit durch den öffentlichen Nahverkehr, sagte Ganster.

In Kaiserslautern hatte man sich 2016 gegen ein neues Gebäude entschieden. Fast vier Jahre lang waren die Mitarbeiter der Kreisverwaltung in einem ehemaligen Gebäude der Stadtwerke untergebracht und konnten erst vor wenigen Wochen in ihre frisch sanierten Büros zurückziehen. Ob in Pirmasens ebenfalls eine Sanierung des bestehenden Gebäudes oder ein kompletter Neubau an anderer Stelle wirtschaftlicher ist, soll deshalb noch im ersten Halbjahr untersucht werden. Sobald die Nutzwertanalyse vorliegt, werden die Ergebnisse den politischen Gremien vorgestellt. Danach entscheidet der Kreistag über die Zukunft der Verwaltung.

Nicht in die Gänge kommt dagegen die geplante Sportanlage für die Integrierte Gesamtschule in Waldfischbach-Burgalben. Zwar hatte der Landkreis die Ortsgemeinde und die Sportgemeinschaft bereits am 3. Dezember angeschrieben, doch erst am 24. Februar haben Gespräche zwischen beiden Partien stattgefunden, zwei Tage später habe die Kreisverwaltung schließlich schriftlich Rückmeldung erhalten. Das Ergebnis: Viele Voraussetzungen für einen Erbbaupachtvertrag vor Ort zwischen der Ortsgemeinde und der SGW sind noch unsicher. „Leider gibt es immer noch Aufklärungsbedarf“, drängt die Landrätin.

Ein Planungsbüro hatte in den letzten Wochen geprüft, wie hoch die Kosten für eine Sanierung des alten Schulschwimmbades in Vinningen sind, das seit mehreren Jahren ungenutzt ist. Seit vergangenem Freitag liegen dem Landkreis die Ergebnisse vor. Das „sehr umfangreiches Gutachten“ zur Reaktivierung soll in der nächsten Kreisausschusssitzung präsentiert werden.

Weil die Zuschlagsfrist am 7. Februar geendet ist und bis dahin keine Sitzung mehr anberaumt war, hat die Kreisverwaltung per Eilentscheidung Anfang Januar einen Auftrag zur Erneuerung der Absturzsicherungen an Kreisstraßen an die Firma Intec vergeben. „Es war Gefahr in Verzug und wir mussten handeln“, begründete Ganster die außerplanmäßige Investition. Rund 48 000 Euro haben die Sicherungsarbeiten an den Kreisstraßen 72 und 74 bei Contwig sowie an der Kreisstraße 30 bei Schmalenberg gekostet.