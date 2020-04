später lesen Ermittlungen abgeschlossen Brandursache technischer Defekt Teilen

(red) Der Gutachter hat einen elektrotechnischen Defekt als Ursache des Brandes am 24. März in Rosenkopf ermittelt. Das Feuer war in einem Schuppen ausgebrochen und hatte trotz der Bemühungen der Feuerwehr auf das angrenzende Wohngebäude übergegriffen (wir berichteten).